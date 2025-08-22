Популярни
Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

  • 22 авг 2025 | 13:15
  • 420
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер направи поредното си гръмко изказване пред медиите по време на лятната пауза, а този път мишена на германеца станаха Флавио Бриаторе и отборът на Алпин.

Пред германския вестник BILD Шумахер коментира ситуацията около ръководния пост във френския тим. В момента той се ръководи от Бриаторе, който реални иззе функциите на Оливър Оукс след напускането на британеца в началото на месец май.

Наскоро от Алпин обявиха привличането на Стив Нилсен, който ще се присъедини към тима на 1 септември и ще заеме поста на управляващ директор. Според Шумахер обаче екипът от Енстоун трябва да се насочи към бившия ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър, който да замени Бриаторе и да поеме по-голяма контрол върху състезателната страна на управлението на отбора.

Алпин привлече бившия спортен директор на ФИА и Формула 1
Алпин привлече бившия спортен директор на ФИА и Формула 1

„Мисля, че времето на хората като Флавио изтече. На върха са нужни хора, които са технически грамотни, някой като Хорнър. Флавио може да остане да помага като организатор и да използва контактите си, да бъде лицето на отбора за външния свят“, обясни Шумахер.

Снимки: Gettyimages

