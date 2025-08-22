Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер направи поредното си гръмко изказване пред медиите по време на лятната пауза, а този път мишена на германеца станаха Флавио Бриаторе и отборът на Алпин.

Пред германския вестник BILD Шумахер коментира ситуацията около ръководния пост във френския тим. В момента той се ръководи от Бриаторе, който реални иззе функциите на Оливър Оукс след напускането на британеца в началото на месец май.

Back behind the wheel soon 😎 pic.twitter.com/StOK78rruy — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 21, 2025

Наскоро от Алпин обявиха привличането на Стив Нилсен, който ще се присъедини към тима на 1 септември и ще заеме поста на управляващ директор. Според Шумахер обаче екипът от Енстоун трябва да се насочи към бившия ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър, който да замени Бриаторе и да поеме по-голяма контрол върху състезателната страна на управлението на отбора.

„Мисля, че времето на хората като Флавио изтече. На върха са нужни хора, които са технически грамотни, някой като Хорнър. Флавио може да остане да помага като организатор и да използва контактите си, да бъде лицето на отбора за външния свят“, обясни Шумахер.

