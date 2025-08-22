Живко Желев: В неприятна ситуация сме

ОФК Хасково приема утре Розова долина (Казанлък). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Лош старт за нас. В неприятна ситуация сме. Трябва бързо да излезем от нея. Предстоящото изпитание е изключително сериозно. Розова долина е коварен отбор, който може да победи всеки. Това не ни притеснява. Напротив, амбицира ни. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Искаме трите точки и ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.