Иван Кочев: Оспорвана битка

Утре Марица (Милево) играе в Созопол с едноименния тим. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Созопол е клуб с традиции и винаги е корав противник. Води го добър треньор Петър Кюмюрджиев. Започнаха сезона с две домакински победи. Наясно сме, че този фактор и много важен за тях. Именно за това предстоящото ни гостуване ще е изпитание за нас. И двата отбора има доста промени и млади футболисти. Всеки иска победата. Ще е оспорвана битка“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).