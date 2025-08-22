Тодор Киселичков за мача с Марица (Пловдив)

Утре Нефтохимик (Бургас) приема Марица (Пловдив) в Българово. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни втори пореден двубой с един от фаворитите в първенството. Марица (Пловдив) има качествени футболисти, добре комплектован отбор е. Ще ни е много трудно. Не се оплакваме, нито се притесняваме. Това е част от процеса на израстването ни. Ще се борим за победата. Феновете ни подкрепят и ние трябва да направим възможното да ги радваме“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.