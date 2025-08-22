Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Индепендиенте
  3. Джани Инфантино осъди безредиците по време на мач от Копа Судамерикана

Джани Инфантино осъди безредиците по време на мач от Копа Судамерикана

  • 22 авг 2025 | 10:25
  • 510
  • 0
Джани Инфантино осъди безредиците по време на мач от Копа Судамерикана

Президентът на ФИФА Джани Инфантино осъди безредиците по трибуните по време на мача от осминафиналите за Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили.

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, едно от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души. Според портала Dailysports трима фенове са загинали.

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина
Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

"Остро осъждам шокиращото насилие, което доведе до прекъсването на мача между Индепендиенте и Универсидад де Чили в Буенос Айрес. Насилието няма място във футбола. От името на ФИФА казвам, че мислите ни са с невинните жертви. Надяваме се, че съответните органи ще подведат под отговорност отговорните за тези варварски действия“, написа Инфантино в Инстаграм.

Мачът не беше довършен, а според TyC Sports и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и забрана за участие в международни състезания до края на 2026 г. Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, беше спечелен от домакините (1:0).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси надига глава в ново лондонско дерби

Челси надига глава в ново лондонско дерби

  • 22 авг 2025 | 07:24
  • 3343
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 9322
  • 3
С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

  • 22 авг 2025 | 06:22
  • 5371
  • 0
Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

  • 22 авг 2025 | 05:34
  • 3810
  • 0
Форест обяви Дъглас Луис

Форест обяви Дъглас Луис

  • 22 авг 2025 | 05:18
  • 3945
  • 2
Жирона посяга към футболист на Барселона

Жирона посяга към футболист на Барселона

  • 22 авг 2025 | 05:05
  • 4521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 6896
  • 22
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 9322
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2995
  • 5
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 208923
  • 1084
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 118617
  • 174
Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

  • 22 авг 2025 | 09:27
  • 5986
  • 12