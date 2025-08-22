Джани Инфантино осъди безредиците по време на мач от Копа Судамерикана

Президентът на ФИФА Джани Инфантино осъди безредиците по трибуните по време на мача от осминафиналите за Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили.

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, едно от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души. Според портала Dailysports трима фенове са загинали.

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

"Остро осъждам шокиращото насилие, което доведе до прекъсването на мача между Индепендиенте и Универсидад де Чили в Буенос Айрес. Насилието няма място във футбола. От името на ФИФА казвам, че мислите ни са с невинните жертви. Надяваме се, че съответните органи ще подведат под отговорност отговорните за тези варварски действия“, написа Инфантино в Инстаграм.

Мачът не беше довършен, а според TyC Sports и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и забрана за участие в международни състезания до края на 2026 г. Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, беше спечелен от домакините (1:0).

