Челси надига глава в ново лондонско дерби

Световният клубен шампион Челси ще опита да запише първа победа в Премиър лийг този сезон. "Сините" от лондон излизат срещу градския си съперник Уест Хам в днешния 22-ри август (петък) от 22:00 часа българско време.

Столичните съперници започнаха разочароващо кампанията си на "острова" като Челси направи безлично нулево равенство срещу Кристъл Палас, а "чуковете" бяха прегазени с класическото 3:0 от новака Съндърланд. Това отреди незавидни места след първия кръг и на двата отбора.

Иначе двата тима имаха коренно различно лято. Грандът от "Стамфорд Бридж" поднесе сензацията на клубния Мондиал и разби на финала с 3:0 носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен, с което се превърна в първия победител на обновения формат на турнира. Уест Хам от своя страна се включи във второто издание на демонстративния летен турнир на Премиър лийг в САЩ, като там остана втори след победителя Манчестър Юнайтед.

Челси доминира в последните няколко сблъсъка между тези два тима, като "сините" са в серия от три поредни победи срещу градския си съперник. За последно Уест Хам победи световния клубен шампион с 3:1 в началото на сезон 2023/2024. "Чуковете" обаче са силен домакин и позволиха на Челси да спечели само два пъти в последните си осем визити.