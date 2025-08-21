Сасуоло подписа нов дългосрочен договор със своя емблематичен играч

Звездата на Сасуоло Доменико Берарди ще остане в клуба и след завръщането му в Серия А. Това стана ясно, след като новакът в италианския елит оповести новия договор на крилото, който е до лятото на 2029 година.

По този начин Берарди ще продължи да играе за единствения клуб в своята кариера. За кратко в миналото 31-годишният футболист беше собственост на Ювентус, но дори и тогава той носеше екипа на своя роден клуб като преотстъпен. Така бившият италиански национал досега е записал точно 400 мача със 148 гола и 109 асистенции за Сасуоло. Въпреки че неведнъж през годините е бил свързван с трансфер в по-голям клуб, той продължава да защитава цветовете на “неровердите”, превръщайки се в клубна икона.

“Сасуоло е моят дом. Да бъда част от Сасуоло означава да бъда част от семейство. Черно-зелената фланелка представлява моята история, моята кариера и моята страст. Тук се превърнах както в мъж, така и във футболист. Щастлив съм да продължавам да преживявам тези уникални емоции в тези цветове. Бих искал да благодаря на семейство Скинци, на ръководството, на целия клуб, на треньорите, на съотборниците и на феновете, че винаги са били до мен. Има толкова много, което тепърва ще преживеем заедно!”, заяви доволният Берарди пред клубния сайт.

Изпълнителният директор Джовани Карневали също приветства новия договор. “Преподписването на Доменико представлява силен знак на последователност и идентичност. Берарди е символът на Сасуоло. Горди сме да продължим заедно по този път и да можем да разчитане на ценния му принос на терена и извън него за още дълго време”, коментира той.