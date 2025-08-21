Шон Стрикланд отнесе шестмесечно наказание и глоба за нападение

Популярни
  • 21 авг 2025 | 19:57
  • 469
  • 0
Бившият шампион на UFC Шон Стрикланд получи шестмесечно наказание и глоба в размер на 5000 долара за това, че нахлу в клетката и нападна боец по време на събитие на "Tuff-N-Uff" в Невада през юни. Санкцията беше наложена от Спортната комисия на Невада по време на месечното ѝ заседание в четвъртък, след като беше постигнато споразумение по случая.

Наказанието изтича на 29 декември, но бившият шампион на UFC може да го намали до 4 месеца и половина – до средата на октомври – ако завърши одобрен от комисията курс за овладяване на гнева. След като обяви наказанието, председателят на Спортната комисия на Невада, Далас Хан, похвали Стрикланд за това, че е поел отговорност за действията си и е приел санкцията.

Боецът на "Xtreme Couture" ще трябва да заплати и 157,04 долара за адвокатски хонорари, свързани с неговото наказание.

Освен санкцията за Стрикланд, Комисията одобри и глоба от 2500 долара за неговия приятел и колега от UFC Крис Къртис, който също участва в мелето през юни. Той не е наказан със спиране на състезателните права, но трябва да плати същите адвокатски такси и ще получи официално порицание за действията си.

Целият инцидент се разигра, докато Strickland и Curtis бяха в ъгъла на своя съотборник Майлс Хънсингър в мача му срещу Луис Ернандес на събитието на "Tuff-N-Uff". След като спечели със събмишън чрез "гилотина" Ернандес провокира треньорите Стрикланд и Къртис с популярен в кеча жест. Секунда по-късно Стрикланд и Къртис нахлуха в клетката, за да се саморазправят с Hernandez.

Стрикланд успя да нанесе удар на Ернандес, докато Къртис, макар и да участва физически, не е удрял никого.

