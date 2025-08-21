Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

От 5 до 8 септември 2025 г. най-голямото спортно ваканционно селище на българското Черноморие ще бъде домакин на втория за годината мастър турнир на Interactive Tennis и Weekend Tour – Albena Masters 1000. Това е най-мащабното тенис събитие в календара за северозападна България, което ще събере най-добрите любители тенисисти от цялата страна.

Победителят ще си тръгне с 1000 точки за националната ранглистата. Организаторите обещават и общ награден фонд от 3000 лв. към престижната титла.

Отсега се знае, че в турнира ще има силна конкуренция. Очакват се над 80 участници в различните категории, а заявка за включване вече са дали някои от топ състезателите в най-голямата любителска тенис общност в България – Interactive Tennis.

Събитието тази година включва сингъл мъже, сингъл жени, двойки мъже, смесени двойки. За отбелязване е новата категория NEXT GEN, специално разработена за начинаещи, които ще направят своите първи стъпки в състезателния тенис редом до най-добрите и ще имат възможността да получат съвети от професионален треньор, за да подобрят играта си.

Всички формати ще се играят в групи, което ще гарантира минимум четири мача на всеки участник. Турнирът ще се проведе на централните клей кортове в Албена, а участниците и техните близки ще имат възможност да се настанят на преференциални цени. Така че септември в Албена обещава не само висококачествен тенис, но и истинска спортна ваканция с море, слънце и приятелска атмосфера.