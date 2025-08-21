Популярни
»

Гледай на живо

Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

  • 21 авг 2025 | 18:33
  • 447
  • 0
Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

От 5 до 8 септември 2025 г. най-голямото спортно ваканционно селище на българското Черноморие ще бъде домакин на втория за годината мастър турнир на Interactive Tennis и Weekend Tour – Albena Masters 1000. Това е най-мащабното тенис събитие в календара за северозападна България, което ще събере най-добрите любители тенисисти от цялата страна.

Победителят ще си тръгне с 1000 точки за националната ранглистата. Организаторите обещават и общ награден фонд от 3000 лв. към престижната титла.

Отсега се знае, че в турнира ще има силна конкуренция. Очакват се над 80 участници в различните категории, а заявка за включване вече са дали някои от топ състезателите в най-голямата любителска тенис общност в България – Interactive Tennis.

Събитието тази година включва сингъл мъже, сингъл жени, двойки мъже, смесени двойки. За отбелязване е новата категория NEXT GEN, специално разработена за начинаещи, които ще направят своите първи стъпки в състезателния тенис редом до най-добрите и ще имат възможността да получат съвети от професионален треньор, за да подобрят играта си.

Всички формати ще се играят в групи, което ще гарантира минимум четири мача на всеки участник. Турнирът ще се проведе на централните клей кортове в Албена, а участниците и техните близки ще имат възможност да се настанят на преференциални цени. Така че септември в Албена обещава не само висококачествен тенис, но и истинска спортна ваканция с море, слънце и приятелска атмосфера.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

  • 21 авг 2025 | 13:02
  • 434
  • 0
Топалова бие на сингъл, Денчева е четвъртфиналистка на двойки в Швейцария

Топалова бие на сингъл, Денчева е четвъртфиналистка на двойки в Швейцария

  • 21 авг 2025 | 12:39
  • 654
  • 0
Коко Гоф се раздели с треньора си

Коко Гоф се раздели с треньора си

  • 21 авг 2025 | 10:38
  • 854
  • 1
Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

  • 21 авг 2025 | 09:36
  • 889
  • 0
Дъжд отложи втория мач на Виктория Томова в Ню Йорк

Дъжд отложи втория мач на Виктория Томова в Ню Йорк

  • 21 авг 2025 | 09:09
  • 832
  • 2
19 българчета са осминафиналисти на турнира от Тенис Европа в Плевен

19 българчета са осминафиналисти на турнира от Тенис Европа в Плевен

  • 21 авг 2025 | 09:00
  • 561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:51
  • 6414
  • 10
11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 19:59
  • 1070
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:34
  • 27681
  • 83
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 65367
  • 113
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 11722
  • 28
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 2018
  • 0