ФИА започна търсенето на купувач за WRC

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално стартира процедурата по търсене на нов промоутър за Световния рали шампионат (WRC).

По настоящем компанията, която промотира WRC, е собственост на Ред Бул и KW25, но от повече от година работи с една от най-големите световни банки – JP Morgan в търсене на купувач. Днешното становище на ФИА е първата официална комуникация от страна на световната моторспорт централа по темата, с която се потвърждава новината, която се знае от повече от година.

Според информация на motorsport.com няколко заинтересовани страни от Европа, Америка и Близкия изток са проявили интерес към закупуването на промоутъра на WRC. По непотвърдени данни цената, която купувачът ще трябва да заплати, е около 500 милиона евро.

A new commercial rights holder for the FIA World Rally Championship will support a bright future for the sport. With a growing fanbase driven by younger audiences, the championship is set for an exciting and thrilling next chapter. #FIA #WRC pic.twitter.com/gynU9YqP5o — FIA (@fia) August 21, 2025

„Приоритетът на ФИА е да гарантира, че WRC се намира в най-добрата позиция да максимизира своя потенциал за всички заинтересовани страни, в това число пилотите, отборите, производителите, организаторите и феновете, докато в същото време запазва историята на шампионата. ФИА ще работи с Ред Бул и KW25 в търсенето на нов притежател на търговските права, който да поеме дългосрочен ангажимент за инвестиране в шампионата, за да гарантира неговото бъдеще.



„Това е вълнуваща възможност за ново предприятие да изкачи шампионата на следващото ниво и да надгради над ангажираността, която ние имаме с феновете. JP Morgan ще бъде финансов съветник на Ред Бул и KW25 по време на този процес“, се казва в изявлението на ФИА.

