Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА започна търсенето на купувач за WRC

ФИА започна търсенето на купувач за WRC

  • 21 авг 2025 | 17:28
  • 662
  • 0

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално стартира процедурата по търсене на нов промоутър за Световния рали шампионат (WRC).

По настоящем компанията, която промотира WRC, е собственост на Ред Бул и KW25, но от повече от година работи с една от най-големите световни банки – JP Morgan в търсене на купувач. Днешното становище на ФИА е първата официална комуникация от страна на световната моторспорт централа по темата, с която се потвърждава новината, която се знае от повече от година.

Промоутърът на WRC обмисля продажба на шампионата?
Промоутърът на WRC обмисля продажба на шампионата?

Според информация на motorsport.com няколко заинтересовани страни от Европа, Америка и Близкия изток са проявили интерес към закупуването на промоутъра на WRC. По непотвърдени данни цената, която купувачът ще трябва да заплати, е около 500 милиона евро.

„Приоритетът на ФИА е да гарантира, че WRC се намира в най-добрата позиция да максимизира своя потенциал за всички заинтересовани страни, в това число пилотите, отборите, производителите, организаторите и феновете, докато в същото време запазва историята на шампионата. ФИА ще работи с Ред Бул и KW25 в търсенето на нов притежател на търговските права, който да поеме дългосрочен ангажимент за инвестиране в шампионата, за да гарантира неговото бъдеще.

„Това е вълнуваща възможност за ново предприятие да изкачи шампионата на следващото ниво и да надгради над ангажираността, която ние имаме с феновете. JP Morgan ще бъде финансов съветник на Ред Бул и KW25 по време на този процес“, се казва в изявлението на ФИА.

Снимки: Gettyimages

