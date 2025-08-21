ФИА започна търсенето на купувач за WRC

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално стартира процедурата по търсене на нов промоутър за Световния рали шампионат (WRC).
По настоящем компанията, която промотира WRC, е собственост на Ред Бул и KW25, но от повече от година работи с една от най-големите световни банки – JP Morgan в търсене на купувач. Днешното становище на ФИА е първата официална комуникация от страна на световната моторспорт централа по темата, с която се потвърждава новината, която се знае от повече от година.
Според информация на motorsport.com няколко заинтересовани страни от Европа, Америка и Близкия изток са проявили интерес към закупуването на промоутъра на WRC. По непотвърдени данни цената, която купувачът ще трябва да заплати, е около 500 милиона евро.
„Приоритетът на ФИА е да гарантира, че WRC се намира в най-добрата позиция да максимизира своя потенциал за всички заинтересовани страни, в това число пилотите, отборите, производителите, организаторите и феновете, докато в същото време запазва историята на шампионата. ФИА ще работи с Ред Бул и KW25 в търсенето на нов притежател на търговските права, който да поеме дългосрочен ангажимент за инвестиране в шампионата, за да гарантира неговото бъдеще.
„Това е вълнуваща възможност за ново предприятие да изкачи шампионата на следващото ниво и да надгради над ангажираността, която ние имаме с феновете. JP Morgan ще бъде финансов съветник на Ред Бул и KW25 по време на този процес“, се казва в изявлението на ФИА.
Снимки: Gettyimages