Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

Датчанинът Йонас Вингегор е фаворит за крайната победа в започващата колоездачна Обиколка на Испания в отсъствието на суперзвездата Тадей Погачар и Примож Роглич, който няма да може да защитата титлата си от миналата година. Вуелтата започва в Северна Италия в събота.

"Тук съм за титлата и това е реалистична цел за отбора. Готов съм", заяви двукратният победител на Обиколката на Франция Вингегор.

Погачар е прекалено изтощен, за да участва във Вуелтата

Вуелтата ще стартира от Торино, като първите три етапа са в Италия, преди да се върне в Испания, където ще приключи на 14 септември.

Погачар, който комфортно победи Вингегор за Тур дьо Франс за четвъртата си титла, имаше планове да участва на Обиколката на Испания, за да събере титлите от Големия шлем, след като спечели и Джиро д'Италия през 2024. Словенецът обаче реши да вземе почивка, както направиха и третият на Обиколката на Франция Флориан Липовиц и двукратният олимпийски шампион Ремко Евенепул. Вингегор е добре подготвен и може да разчита на съотборниците си от тима Висма-Лийз а байк - американците Матео Йоргенсен и Сеп Кус. Вингегор помогна на Кус да спечели Вуелтата през 2023, но сега ролите ще бъдат разменени. Големите съперници се очаква да бъдат от тима на ОАЕ - португалецът Жоао Алмейда и испанецът Хуан Аюсо.

Примож Роглич с падане преди началото на 10-ия етап от Джирото

Изданието на Обиколката на Испания през 2025 не е за спринтьори, като ще има десет етапа, който завършват с изкачвания, сред които е страховитият връх Англиру.

Бившият световен шампион Мадс Педерсен, който има четири етапни успеха на Джирото, може да спечеля някой от етапите. В отсъствието на Липовиц, Германия се надява на добри резултати от Емануел Бухман, който е завършвал на четвърто място на Обиколката на Франция.