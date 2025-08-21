Популярни
Шампионско посрещане за Александра Георгиева

  • 21 авг 2025 | 16:24
  • 438
  • 0

Кикбоксьорката Александра Георгиева получи шампионско посрещане на Летище София по-рано днес. Националката на България в стил пойнт-файтинг бе обсипана с подаръци, цветя и овации "Българи, юнаци!" на Терминал 2. Традиционни български мелодии и хора също бяха изпълнени в чест на спортистката.

Припомняме, че възпитаничката на "Стар Тийм" стигна до сребърния медал на Световните игри за неолимпийски спортове в Китай. Трикратната европейска шампионка се състезава в категория до 60 килограма, като надделя над съпернички от Нова Зеландия и Чехия по пътя към финала на турнира. 

Александра Георгиева спечели сребро на Световните спортни игри в Китай
Александра Георгиева спечели сребро на Световните спортни игри в Китай

Пред камерата ни Георгиева заяви, че както винаги се е борела за златото, но все пак е доволна от представянето си.

Георгиева определя спечелването на медал от международния форум в Китай като "най-голямото й изживяване" в спорта. Вижте какво още сподели Георгиева пред камерата ни:

