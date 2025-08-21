Популярни
Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

  21 авг 2025
  • 512
  • 0
Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

На 13 септември плажът в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, ще бъде арена на историческо събитие за бойните спортове у нас – SENSHI 28 Grand Prix. За първи път в България ще се проведе международен турнир с директна елиминация в тежка категория над 95 кг – най-безкомпромисният състезателен формат в бойните спортове, който изисква пределна издръжливост, сила и концентрация. В надпреварата ще участват 8 основни бойци и двама резервни, които ще преминат през три кръга - квалификации, полуфинали и финал.

Накрая само един единствен ще бъде големият шампион на вечерта и първият носител на титлата SENSHI Grand Prix Champion. Форматът му е безмилостен – няма втори шанс и само най-издръжливият оцелява до края.

Най-емблематичният пример за такъв формат е K-1 World Grand Prix – турнир с директна елиминация, в който 8 бойци се състезават в една вечер, за да излъчат най-добрия сред тях. За пръв път Grand Prix турнир се провежда в Токио през 1993 г. по идея на Казуйоши Ишии. В него участват легенди като Ернесто Хуст и Бранко Цикатич. Последният е първи победител на Гран при турнир на К-1 в света.

Самият Хуст пък е четиркратен K-1 World Grand Prix шампион. Той ще бъде активна част от провеждането на първия Grand Prix турнир на SENSHI у нас, заедно със Семи Шилт, който е четирикратен шампион на K-1 World Grand Prix и единственият носител на три последователни победи в този формат.

SENSHI 28 с първи Гран При турнир в тежка категория
SENSHI 28 с първи Гран При турнир в тежка категория

Ето кои са имената, които са потвърдили участие в турнира до този момент:

Самед Агдеве (Турция)
Декстър Суис (Нидерландия)
Джерардо Ати (Германия)
Томас Бриджуотър (Нидерландия)
Бруно Чавес (Бразилия)
Мариус Мунтеану (Румъния)
Али Бадауи (Ливан)

