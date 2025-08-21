Росен Барчовски: Представянето ни на квалификацията беше предрешено още преди да е започнала

Мъжкият национален отбор по баскетбол се завърна от Нидерландия след последния си мач от световните предквалификации. "Лъвовете" не успяха да се класират на основните пресявки за Световното първенство през 2027-а година, а селекционерът на представителния ни тим Росен Барчовски обясни причините за това.

- Смятате ли, че това доверие, което имахте, че Александър Везенков ще играе в тези квалификации обърка всичко в селекцията? Това ли беше Вашата най-голямата грешка да се доверите?

- Не мога да го нарека грешка. Това беше очакване, това беше надежда, която не можех да поправя. Преди началото на квалификациите бях уверен, че ще играе поне в час, а може би и във всичките мачове, и след като се разбра, че това не може да стане, нямаше решение. Това имах предвид като казах някъде, че представянето ни на квалификацията беше предрешено още преди да е почнала.

- Отчитате ли като Ваша грешка това доверие, което имахте в началото?

- Не го отчитам като моя грешка, защото нямах решение. Нямаше какво да направя. Разчитах да е той, но нямаше с кого да го заместя. Просто нямаше решение.

- Освен това, какво друго се обърка вътре в отбора, което може би ние не знаем?

- Обърка се основно селекцията. Започнахме с Везенков, вторият момент беше надеждата ми, че ще се разберем с клуба на Йордан Минчев да играе във всички квалификации, той игра в две. Смятах, че Брандън Йънг ще бъде водеща фигура, лидер, опитен играч, а той игра реално един мач и 5 минути от втория. Ето Ви три основни фигури, които ги няма. И като прибавим контузиите на Павлин Иванов, на Николай Стоянов, на Георги Боянов, стана прекалено много. В същия момент събрани с най-доброто двата противника и стана това, което се видя.

- Нещата за българския баскетбол като цяло не изглежда много добре, защото виждаме, че при липсата на два-трима-четирима играчи всичко се преобръща…

- Така е. Много е млад отборът. Ако има някакъв позитив, това е, че много от тези млади играчи се докоснаха до европейския баскетбол, да не кажа до най-високото ниво, но на едно доста прилично ниво, но е трудно. Ние в последните 20-тина години винаги сме били с водещ чуждестранен гард, най-често американци, сега бяхме без такъв и без това поколение, което бяха лидери в последните 7-8 години, които класираха отбора на последното Европейско първенство. Това са Чавдар Костов, Павлин Иванов, Сашо Янев, Христо Захариев. В момента реалността е такава. Жалко е, но просто не смятам, че можеше нещо да се направи. Ако загубата беше вчера с 2-3 точки, малко да не е достигнали, тогава да коментираме кое точно, общо взето това е реалност.

- А на какво отдавате това, че се стигна до толкова голяма разлика в резултата вчера?

- Правим го, това го направихме и във Виена. Типично за млад отбор са такива големи скокове амплитуди. Няколко грешки поред окриляват другия отбор, нашият пада психически и не можем да се оправим. Почнахме вчера много добре, излязоха всички тактически неща, които искахме, държахме се 15 минути/. Един път стана разлика 10, върнахме я, вторият път вече нямаше шанс. И когато допуснеш такива грешки, другият отбор добива самочувствие и е много трудно да бъде спрян.

