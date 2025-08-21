Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Росен Барчовски: Представянето ни на квалификацията беше предрешено още преди да е започнала

Росен Барчовски: Представянето ни на квалификацията беше предрешено още преди да е започнала

  • 21 авг 2025 | 16:58
  • 1661
  • 8

Мъжкият национален отбор по баскетбол се завърна от Нидерландия след последния си мач от световните предквалификации. "Лъвовете" не успяха да се класират на основните пресявки за Световното първенство през 2027-а година, а селекционерът на представителния ни тим Росен Барчовски обясни причините за това.

- Смятате ли, че това доверие, което имахте, че Александър Везенков ще играе в тези квалификации обърка всичко в селекцията? Това ли беше Вашата най-голямата грешка да се доверите?
- Не мога да го нарека грешка. Това беше очакване, това беше надежда, която не можех да поправя. Преди началото на квалификациите бях уверен, че ще играе поне в час, а може би и във всичките мачове, и след като се разбра, че това не може да стане, нямаше решение. Това имах предвид като казах някъде, че представянето ни на квалификацията беше предрешено още преди да е почнала.

- Отчитате ли като Ваша грешка това доверие, което имахте в началото?
- Не го отчитам като моя грешка, защото нямах решение. Нямаше какво да направя. Разчитах да е той, но нямаше с кого да го заместя. Просто нямаше решение. 

- Освен това, какво друго се обърка вътре в отбора, което може би ние не знаем?
- Обърка се основно селекцията. Започнахме с Везенков, вторият момент беше надеждата ми, че ще се разберем с клуба на Йордан Минчев да играе във всички квалификации, той игра в две. Смятах, че Брандън Йънг ще бъде водеща фигура, лидер, опитен играч, а той игра реално един мач и 5 минути от втория. Ето Ви три основни фигури, които ги няма. И като прибавим контузиите на Павлин Иванов, на Николай Стоянов, на Георги Боянов, стана прекалено много. В същия момент събрани с най-доброто двата противника и стана това, което се видя. 

- Нещата за българския баскетбол като цяло не изглежда много добре, защото виждаме, че при липсата на два-трима-четирима играчи всичко се преобръща…
- Така е. Много е млад отборът. Ако има някакъв позитив, това е, че много от тези млади играчи се докоснаха до европейския баскетбол, да не кажа до най-високото ниво, но на едно доста прилично ниво, но е трудно. Ние в последните 20-тина години винаги сме били с водещ чуждестранен гард, най-често американци, сега бяхме без такъв и без това поколение, което бяха лидери в последните 7-8 години, които класираха отбора на последното Европейско първенство. Това са Чавдар Костов, Павлин Иванов, Сашо Янев, Христо Захариев. В момента реалността е такава. Жалко е, но просто не смятам, че можеше нещо да се направи. Ако загубата беше вчера с 2-3 точки, малко да не е достигнали, тогава да коментираме кое точно, общо взето това е реалност. 

- А на какво отдавате това, че се стигна до толкова голяма разлика в резултата вчера?
- Правим го, това го направихме и във Виена. Типично за млад отбор са такива големи скокове амплитуди. Няколко грешки поред окриляват другия отбор, нашият пада психически и не можем да се оправим. Почнахме вчера много добре, излязоха всички тактически неща, които искахме, държахме се 15 минути/. Един път стана разлика 10, върнахме я, вторият път вече нямаше шанс. И когато допуснеш такива грешки, другият отбор добива самочувствие и е много трудно да бъде спрян. 

Цялото интервю с Росен Барчовски, гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Левски започна подготовка за новия сезон

Левски започна подготовка за новия сезон

  • 21 авг 2025 | 13:35
  • 871
  • 0
Баскетболът на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 ще започне два дни преди откриването

Баскетболът на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 ще започне два дни преди откриването

  • 21 авг 2025 | 11:47
  • 761
  • 0
Звезди от Евролигата се възхитиха на Везенков пред камерата на Sportal.bg

Звезди от Евролигата се възхитиха на Везенков пред камерата на Sportal.bg

  • 21 авг 2025 | 09:48
  • 5371
  • 1
Черно море запази още един играч

Черно море запази още един играч

  • 21 авг 2025 | 08:33
  • 1484
  • 0
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 13144
  • 4
Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

  • 20 авг 2025 | 23:27
  • 7508
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 18:21
  • 2158
  • 0
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 56627
  • 103
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 31630
  • 201
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 14893
  • 49
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 10586
  • 21
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1058
  • 0