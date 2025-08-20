Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

  • 20 авг 2025 | 23:27
  • 752
  • 2

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по баскетбол Росен Барчовски заяви, че поема отговорността за отпадането от предквалификациите за следващото Световно първенство. Националите загубиха гостуването си в Нидерландия със 70-97 в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните пресявки.

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността", коментира Барчовски пред bTV Sport и продължи:

Кошмарен край на световните предквалификации за България
Кошмарен край на световните предквалификации за България

"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо."

"Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра", каза още старши треньорът на българския представителен състав.

"Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността", добави Барчовски.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 19450
  • 41
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 4431
  • 0
Черно море Тича се поклони пред капитана си

Черно море Тича се поклони пред капитана си

  • 20 авг 2025 | 18:14
  • 1324
  • 0
Валанчунас преди ЕвроБаскет 2025: Всеки отбор може да поднесе изненада

Валанчунас преди ЕвроБаскет 2025: Всеки отбор може да поднесе изненада

  • 20 авг 2025 | 17:46
  • 568
  • 0
Един от най-експлозивните играчи в НБА окачи кецовете на 34

Един от най-експлозивните играчи в НБА окачи кецовете на 34

  • 20 авг 2025 | 17:27
  • 1061
  • 1
Двама отпаднаха от състава на Сърбия за ЕвроБаскет

Двама отпаднаха от състава на Сърбия за ЕвроБаскет

  • 20 авг 2025 | 16:45
  • 1315
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 19450
  • 41
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 11627
  • 19
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 34460
  • 43
Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 23:59
  • 19852
  • 8
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 28914
  • 90
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 4431
  • 0