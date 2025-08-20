Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по баскетбол Росен Барчовски заяви, че поема отговорността за отпадането от предквалификациите за следващото Световно първенство. Националите загубиха гостуването си в Нидерландия със 70-97 в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните пресявки.

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността", коментира Барчовски пред bTV Sport и продължи:

"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо."

"Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра", каза още старши треньорът на българския представителен състав.

"Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността", добави Барчовски.