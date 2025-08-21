Брайън Батъл е освободен от UFC след три провала на официални претегляния

Липсата на дисциплина на Брайън Батъл при измерването на теглото доведе до сериозни последствия – освобождаването му от UFC.

В сряда официални лица от UFC потвърдиха, че победителят в "The Ultimate Fighter 29" Брайън Батъл (12-2 MMA, 7-1 UFC) вече не е част от компанията. Причината е, че той не успя да влезе в категорията за втори пореден път преди събитието UFC 319.

След като не успя да покрие лимита на полусредна категория за двубоя си с Ранди Браун през декември, Батъл беше принуден да се качи в средна категория. Там обаче той отново се провали, като теглото му беше 89 кг. (при лимит 84.3 кг.) за мача с Нурсултон Рузибоев, който в крайна сметка беше отменен.

30-годишният боец имаше и друго нарушение на кантара през май 2023 г. на UFC on ABC 4, когато надвиши категорията с един килограм преди да запише нокаут за 14 секунди.

Батъл е непобеден в последните си пет изяви в октагона, датиращи от декември 2022 г.