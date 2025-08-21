Софийският маратон с World Athletics Road Race Label

Популярни
  21 авг 2025
  • 108
  • 0
Световната организация по лека атлетика World Athletics официално постави Wizz Air Sofia Marathon 2025 на World Athletics Label Road Races | World Athletics, с което отново потвърди световния ранг на събитието с престижния World Athletics Road Race Label.

“Това е едно голямо признание за София като домакин на най-мащабното спортно събитие на столицата, както и за качеството на организацията на маратона, сподели Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация “Спорт в свободното време”.

“Този успех се очаква да привлече все повече бегачи от цял свят”, добави Милица Мирчева, която през април зае поста спортен директор на маратона с амбицията нейният авторитет да допринесе за това събитието да стане още по-атрактивно за атлети от международния елит.

Тази новина идва точно месец преди края на редовната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon, който ще се проведе на 11 и 12 октомври 2025 г. Желаещите да се регистрират могат да го направят до 20 септември на сайта на маратона www.sofiamarathon.bg, след което последният шанс да го направят ще е на късна цена до 30 септември.

