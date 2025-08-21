Популярни
Артур Платек: Името на Марин Петков няма да излезе от бележника ми

  • 21 авг 2025 | 10:50
Бившият директор на Ботев (Пловдив), а сега шеф на Ракув - Артур Платек, разкри, че клубът е бил много близо до това да привлече Марин Петков, но така и не е било постигнато споразумение. Въпреки че не се е стигнало до трансфер, полякът сподели, че ще продължи да следи развитието му.

"В един момент Ракув беше много решен да вземе играча. Клубът наистина беше много близо до споразумение с Левски, но в същото време това споразумение не беше постигнато. Точно тогава пред Ракув се появи възможност да вземе друг футболист от Полша и трансферът беше осъществен. И така се случи, че не взехме българина.

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа
Аз обаче смятам и искам да подчертая, че Марин Петков е много добър футболист, а Левски е чудесен клуб. Имам много добри спомени от срещите и разговорите си там и бих искал да благодаря на българския клуб за всичко, въпреки че не се стигна до трансфера. Желая на Левски всичко най-добро, а на Марин Петков пожелавам да направи голяма кариера и да отиде да играе в отбор, където още повече ще се развие като играч.

В Полша тръбят: Левски и Ракув се разбраха за Марин Петков
Продължавам да следя изявите му и знам какъв прекрасен гол вкара със странична ножица. Със сигурност неговото име не е изчезнало от бележника на Артур Платек. Той ще бъде постоянно в този бележник. Ще следя развоя на Марин Петков. Във футбола никога не се знае какво ще стане, защото той е непредвидима игра. Дали ще се случи да дойде в Ракув, или ще отиде в друг клуб, той има качествата да играе добър футбол. Ракув търси млади, интересни футболисти, независимо дали от България, от Полша или от други страни", каза Платек пред "Мач Телеграф".

