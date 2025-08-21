19 българчета са осминафиналисти на турнира от Тенис Европа в Плевен

19 български тенисисти (десет юноши и девет девойки) се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира до 16 г. от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата се провежда при много добри условия на базата на ТК „Плевен 90".

Победи при юношите в сряда постигнаха Кристиян Стефанов, Владимир Цонков, Борис Борисов, Мартин Валеов, Данаил Петров, Бруно Дженев, Никола Божилов, Никола Павлов, Кристиян Енев и Кристиан Косев, а при девойките Илина Илиева, Радина Средкова, Мелани Стоичкова, Нина Нокова, Александра Момчилова, Симона Попова, Мария Магдалена Янакиева, Рая Стайкова и Катрин Кънева.

Резултати:

Юноши, 1/16-кръг:

№1 Кристиян Стефанов – Лука Пантелич (Сърбия) 6:1, 6:0

№2 Владимир Цонков – Енцо Мецаноти (Франция) 6:1, 6:0

№3 Борис Борисов – Лука Миленкович (Австралия) 6:4, 6:2

№4 Мартин Валеов – Емил Алексиев 6:2, 6:2

№7 Данаил Петров – Денислав Николов 6:3, 6:3

№8 Бруно Дженев – Филип Карачомаков (Германия) 6:2, 6:4

№9 Никола Божилов – Жулиен Ламурет (Франция) 6:7, 7:5, 6:1

№11 Никола Павлов – Максим Петков 6:4, 6:4

№13 Кристиян Енев – Стоян Паяков 0:6, 6:4, 7:6

№12 Кристиан Косев – Цезар Симион (Румъния) 6:1, 6:1

№14 Алекс Алексиев – Миша Ботело (Португалия) 2:6, 7:6, 1:6

Кристиан Ангелов – №15 Едуард Неагус (Румъния) 1:6, 4:6

№16 Александър Борисов – Александру Крачиун (Румъния) 3:6, 1:6

Константин Кралев – №10 Давид Рибейро (Португалия) 6:1, 3:6, 4:6

Виктор Алесандро Родригез-Матов – №5 Виктор Фату (Румъния) 1:6, 3:6

Девойки, 1/16-финали:

№1 Илина Илиева – Елиза Негоита (Румъния) 7:6, 7:5

№3 Радина Средкова – Каролин Чиботару (Румъния) 6:2, 6:3

№5 Мелани Стоичкова – Карина Мусоиу (Румъния) 6:0, 6:2

№6 Нина Нокова – Полина Синкевич (Украйна) 6:3, 6:4

№7 Александра Момчилова – Радост Тихомирова 7:5, 6:4

№12 Симона Попова – Мария Котарча (Румъния) 6:2, 7:6

№15 Мария Магдалена Янакиева – Калина Фъртунова 6:2, 7:5

Рая Стайкова – №16 Емилия Видова 7:5, 6:0

Катрин Кънева – №14 Саша Папу (Румъния) 2:6, 6:4, 6:4

№8 Зара Минева – Алексия Ман (Румъния) 1:6, 1:6

Пламена Кукенска – №11 Дария-Крина Драгне (Румъния) 3:6, 1:6

Виктория Врачанска – №4 Мадалена Фернандеш (Португалия) 4:6, 0:6

Виктория Митова – №9 Франсиска Мароте (Португалия) 1:6, 2:6

Дара Димитрова – №13 София Синкевич (Украйна) 4:6, 0:6

Карина Маркова – №10 Ада Панайетеску (Румъния) 0:6, 0:6