Наказаха треньора на Майнц след червения му картон за Купата на Германия

Треньорът на Майнц 05 Бо Хенриксен е наказан за мача от втория кръг на Купата на Германия заради червен картон.

Германската футболна федерация обяви, че специалистът е санкциониран да няма достъп до терена, съблекалнята и тунела за играчи от половин час преди началото на мача до 30 минути след него. Също така му е забранено да се свързва директно или индиректно с отбора през този период.

Майнц подава жалба в съда заради претоварената си програма

Хенриксен получи червен картон в победата с 1:0 от първия кръг срещу втородивизионния Динамо (Дрезден) в понеделник, когато грабна топката в края на мача, което попречи на домакините да изпълнят бързо тъч.

Жребият за втория кръг е на 31 август.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages