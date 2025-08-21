Популярни
Наказаха треньора на Майнц след червения му картон за Купата на Германия

  • 21 авг 2025 | 02:59
  • 270
  • 0
Треньорът на Майнц 05 Бо Хенриксен е наказан за мача от втория кръг на Купата на Германия заради червен картон.

Германската футболна федерация обяви, че специалистът е санкциониран да няма достъп до терена, съблекалнята и тунела за играчи от половин час преди началото на мача до 30 минути след него. Също така му е забранено да се свързва директно или индиректно с отбора през този период.

Хенриксен получи червен картон в победата с 1:0 от първия кръг срещу втородивизионния Динамо (Дрезден) в понеделник, когато грабна топката в края на мача, което попречи на домакините да изпълнят бързо тъч.

Жребият за втория кръг е на 31 август.

Снимки: Gettyimages

