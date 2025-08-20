Популярни
  ЦСКА
Бончо Генчев: Избягах от България след разговор с Илия Павлов

  20 авг 2025
  • 3150
  • 2
Легендата на българския футбол Бончо Генчев разкри, че се е наложило да избяга от България с чартърен полет след разговор с Илия Палов по времето, когато емблематичният бос на „Мултигруп“ управляваше ЦСКА, а Генчев бе част от „червените“. Първият българин, играл във Висшата лига на Англия, гостува в подкаста Код Спорт, където за първи път разказа култови случки от своя живот и богатата си кариера.

Бившият нападател се върна към началото на футболния си път, когато е имал подписан договор с Левски, но в последния момент трансферът е пропаднал, за да може по-късно той да се озове в Спортинг (Лисабон) с великия Сър Боби Робсън.

А как Бончо Генчев е вкарал първия си гол в Англия със зашит крак, как Димитър Пенев го е избрал да изпълнява една от дузпите срещу Мексико на Световното в САЩ през 94-та година и как организаторите на турнира са се подготвяли да уличат българския отбор в използването на допинг, за да не бъдем допуснати на финала – гледайте в целия епизод.

Снимки: Sportal.bg

