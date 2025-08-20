Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

Капитанът на България Христина Вучкова говори пред сайта на БФ Волейбол преди началото на Световното първенство в Тайланд.

Христина Вучкова подчертава, че националният отбор за жени навлиза във финалната фаза на подготовката за Световното първенство. Тимът е преминал през трудна, но полезна кампания в Лигата на нациите, където са били анализирани слабостите, за да бъдат изчистени преди големия форум.

Вучкова е откровена, че представянето във Волейболната лига на нациите е можело да бъде по-добро. Тя признава, че новият състав все още се опознава, тъй като състезателките са от различни поколения и четири месеца за обиграване не са достатъчни:

„Все пак сме нов отбор. Аз мога да говоря за себе си, че с половината от момичетата не съм играла. Това е един много дълъг процес. Четири месеца не стигат да можеш да намериш ритъма на игра.“

Капитанът изтъква, че имало мачове, в които победата е била изпусната поради липса на синхрон и точност в изпълнението на указанията на треньорката Антонина Зетова.

Предстоящата среща с Канада на Световното първенство в Тайланд е определена като най-важната за шансовете за класиране:

„Може би това ни е основният съперник, който трябва да победим, за да продължим. Още от сега се подготвяме за Канада. Тони (б.р старши треньорът Антонина Зетова) много сериозно е анализирала отбора. Надявам се да успеем да изпълним всички неща, които ни ги е поставила от тази подготовка до мача.“

Според Вучкова отборът е по-подготвен спрямо първия мач с Канада във VNL, където напрежението и домакинският фактор са оказали влияние (б.р България загуби с 2:3 тази среща). Сега очакванията са България да покаже по-спокойна и категорична игра.

Христина Вучкова не иска да дава гръмки прогнози, но целта е ясна – победи над Канада и Испания и максимално добро представяне срещу останалите съперници:

„Тони ни е поставила цел. Канада и Испания трябва да победим и да извлечем максимума от всички други мачове.“

След края на първенството капитанката ще започне нов етап в кариерата си – за първи път ще играе в Русия. Решението е мотивирано от желанието за разнообразие и предизвикателство:

„Много дълги години играя в Турция, играла съм и в Италия и ми се щеше нещо различно. Мои съотборнички винаги са ми казвали, че в Русия е много хубаво, интересно и силно първенство. Искам предизвикателство, искам да видя как ще се справя.“