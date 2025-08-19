Канада без звездата си срещу България на Мондиала

Женският национален отбор на Канада ще бъде с леко променен състав за Световното първенство в Тайланд спрямо приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Вчера "кленовите листа" загубиха от България с 2:3 гейма в последната си среща на турнира и то само дни преди началото на Мондиала.

България с важна победа над Канада в Китай

Турнирът в Азия бе важен ориентир за селекционера Джовани Гуидети, но и ясен сигнал, че Канада ще бъде без голямата си звезда Кийра Ван Рик. Съставът за първенството почти напълно се припокрива с този от турнира в Китай, но с една малка промяна – Хилъри Джонсън место Хилъри Хау като посречащка.

Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

Канада започва участието си на Световното първенство именно срещу България. Срещата, която е от предварителна Група Е, е в събота (23 август) от 12,00 часа българско време в Накхон Ратчасима.

Съставът на Канада за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Къртни Бейкър

Куин Пеланд

Диагонали:

Анна Шмрек

Луси Боровски

Посрещачки:

Андреа Митрович

Хилъри Джонсън

Виктория Савар

Тана Фаяд

Абигейл Гюзън

Централни блокировачки:

Емили Мальо

Нядхоли Токбуом

Джесика Андрюс

Либера:

Джулия Мърман

Кейси Йост.

Снимки: en.volleyballworld.com