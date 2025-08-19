Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Канада без звездата си срещу България на Мондиала

Канада без звездата си срещу България на Мондиала

  • 19 авг 2025 | 12:09
  • 131
  • 0

Женският национален отбор на Канада ще бъде с леко променен състав за Световното първенство в Тайланд спрямо приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Вчера "кленовите листа" загубиха от България с 2:3 гейма в последната си среща на турнира и то само дни преди началото на Мондиала.

България с важна победа над Канада в Китай
България с важна победа над Канада в Китай

Турнирът в Азия бе важен ориентир за селекционера Джовани Гуидети, но и ясен сигнал, че Канада ще бъде без голямата си звезда Кийра Ван Рик. Съставът за първенството почти напълно се припокрива с този от турнира в Китай, но с една малка промяна – Хилъри Джонсън место Хилъри Хау като посречащка.

Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд
Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

Канада започва участието си на Световното първенство именно срещу България. Срещата, която е от предварителна Група Е, е в събота (23 август) от 12,00 часа българско време в Накхон Ратчасима.

Съставът на Канада за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Къртни Бейкър

Куин Пеланд

Диагонали:

Анна Шмрек

Луси Боровски

Посрещачки:

Андреа Митрович

Хилъри Джонсън

Виктория Савар

Тана Фаяд

Абигейл Гюзън

Централни блокировачки:

Емили Мальо

Нядхоли Токбуом

Джесика Андрюс

Либера:

Джулия Мърман

Кейси Йост.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Андреа Буратини: Тръгвам си спокоен, бъдещето за Левски е много добро

Андреа Буратини: Тръгвам си спокоен, бъдещето за Левски е много добро

  • 18 авг 2025 | 17:41
  • 13956
  • 6
Ясен Петров: Чуеш ли химна, осъзнаваш, че всяко едно лишение си е струвало!

Ясен Петров: Чуеш ли химна, осъзнаваш, че всяко едно лишение си е струвало!

  • 18 авг 2025 | 17:23
  • 1490
  • 0
Монтана стартира подготовка на 24 август

Монтана стартира подготовка на 24 август

  • 18 авг 2025 | 16:12
  • 856
  • 2
Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025

Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025

  • 18 авг 2025 | 15:43
  • 2646
  • 3
България с важна победа над Канада в Китай

България с важна победа над Канада в Китай

  • 18 авг 2025 | 15:15
  • 15870
  • 4
Ива Дудова е реализатор №1 на световното първенство

Ива Дудова е реализатор №1 на световното първенство

  • 18 авг 2025 | 14:46
  • 4750
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

  • 19 авг 2025 | 11:56
  • 10808
  • 52
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5687
  • 6
Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

  • 19 авг 2025 | 09:00
  • 2983
  • 3
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 802
  • 0
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 7469
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 6891
  • 5