BKFC обявиха официално дебюта на Григор Саруханян

  • 20 авг 2025 | 11:14
Веригата за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" обяви официално дебюта на Григор Саруханян. Българинът с арменски корени ще стъпи в битка на третото събитие на BKFC в България, което ще се проведе на 8-и ноември в Бургас.

Припомняме, че първо в студиото на "Sportal Fight Club" директорът на отдел "Развитие в глобален мащаб" на BKFC Любомир Геджев съобщи, че Саруханян ще влезе в дуел без ръкавици.

Съперник на българина с арменски корени ще бъде Пик Джардин. Англичанинът има 2 победи на ринга на BKFC. 34-годишният биткаджия има и опит в аматьорския и професионалния ММА. 

Саруханян има 31 професионални срещи зад гърба си, като печели 20 от тях. В аматьорския бокс той има над 200 мача и е многократен шампион на България

Sportal.bg ще следи всичко най-интересно около битките с голи ръце в "Арена Бургас" на 8-и новмври.

