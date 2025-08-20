BKFC обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

Популярни
  20 авг 2025
Bare Knuckle Fighting Championship с гордост обявява началото на стратегическо партньорство със Sportal.bg – най-голямата дигитална спортна медия в България. Това сътрудничество отбелязва важна стъпка в мисията на BKFC да развива и популяризира бойните спортове на нови пазари, като предоставя на феновете качествено, навременно и ексклузивно съдържание.

Като официален дигитален медиен партньор, Sportal.bg ще бъде водещ източник на новини, интервюта, репортажи и анализи около всички събития на BKFC в България и региона. Партньорството ще даде възможност на българската аудитория да се потопи в света на една от най-бързо развиващите се бойни организации в света чрез ангажиращо, достоверно и професионално отразяване.

BKFC и Sportal.bg споделят обща визия – да поставят феновете в центъра на спорта и да издигнат бойните изкуства на ново ниво чрез силна медийна платформа и автентично съдържание.

