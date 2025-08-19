Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС обяви наказанията след кръга, Веласкес отнесе глоба

БФС обяви наказанията след кръга, Веласкес отнесе глоба

  • 19 авг 2025 | 18:05
  • 511
  • 0

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията си след петия кръг на efbet Лига. Цели 11 отбора отнасят глоби, като най-сериозно наказаните отбори са Ботев (Пловдив) и Берое. Локо (София) пък е наказан заради закъснение за началния час на срещата. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес също отнася глоба.

Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион
Радост за Добрич! Добруджа се завръща на собствения си стадион

Ето всички наказания:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на пиротехника, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК „Черно море” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Спартак” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК „Берое“, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели и съдии от публиката на ПФК „Ботев“, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

По сезиране на КЕФ на основание чл. 6, ал.7 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.27, ал.4, б. Д от Наредбата за първенства и турнири по футбол в системата на БФС /2025/2026/ – ДК наказва Хулио Веласкес Сантяго – ст. треньор на ПФК „Левски” гр. София с глоба в размер на 200 лева.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 52668
  • 335
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 27766
  • 33
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 13607
  • 48
Манол Георгиев: Бяхме близо до победата, но няма как да не съм доволен и от точката

Манол Георгиев: Бяхме близо до победата, но няма как да не съм доволен и от точката

  • 19 авг 2025 | 11:37
  • 1132
  • 0
Националка ще играе в Швейцария - няма да повярвате кой уреди трансфера ѝ

Националка ще играе в Швейцария - няма да повярвате кой уреди трансфера ѝ

  • 19 авг 2025 | 10:56
  • 6621
  • 2
Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

  • 19 авг 2025 | 10:48
  • 1491
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 52668
  • 335
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 27766
  • 33
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 2893
  • 2
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 15193
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 5200
  • 7
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 3717
  • 0