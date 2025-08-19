Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години бяха посрещнати с цветя на летище "Васил Левски" в София след силното си представяне на Световното първенство в Индонезия, на което завършиха на 4-о място.

Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката

Момичетата получиха по един голям букет цветя от името на БФВолейбол.

Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал

Сред посрещачите бяха и много роднини, приятели и фенове на българските състезателки.

Борислав Халачев и Николай Иванов споделиха впечатленията си след силното Световно първенство

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg