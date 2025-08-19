Популярни
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  19 авг 2025 | 07:35
  • 1646
  • 3
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид посреща Осасуна на "Сантиаго Бернабеу" в последния мач на първия кръг от новия сезон в Ла Лига.

Алонсо: Готови сме, макар че имахме само две седмици, ще разчитам на Родриго
Алонсо: Готови сме, макар че имахме само две седмици, ще разчитам на Родриго

"Кралете" ще опитат да заявят още с днешния мач да дадат заявка за голяма промяна след миналия сезон, в който останаха с празни ръце. Те останаха далеч зад големия си враг Барселона в Ла Лига, който ги победи и на финалите в турнирите за Суперкупата на Испания и Купата на Краля. В международен план мадридчани също се провалиха, като в Шампионската лига отпаднаха от Арсенал на 1/4-финалите, а на Световното клубно първенство получиха звучен шамар от Пари Сен Жермен, който ги победи с 4:0 на 1/2-финалите. Това доведе и до края на ерата Анчелоти в отбора, който вече има нов треньор в лицето на Чаби Алонсо. Това ще бъде негов дебют в шампионата на Иберийския полуостров.

Осасуна от своя страна също имаше тежки моменти, тъй като бе една една крачка от класиране за европейските клубни турнири, но завърши с равен брой точки с Райо Валекано, който имаше по-добри показатели.

Иначе "белият балет" имаше и някои силни моменти в края на миналата си кампания, като преди загубата от френския хегемон на клубния Мондиал мадридчани бяха в серия от осем поредни мача без поражение. След това пък момчетата на Чаби Алонсо имаха време само за една лятна проверка, като тя бе срещу австрийския Тирол и очаквано завърши с победа от 4:0.

Осасуна пък изигра шест контроли, в които спечели само веднъж, записа две равенства и загуби три пъти. Междувременно отборът направи стабилен финален щурм на миналия сезон в Ла Лига и загуби само веднъж в последните си 10 мача.

Реал Мадрид със сигурност влиза в ролята на фаворит не само защото ще разчита на подкрепата на митичния "Сантиаго Бернабеу", но и защото Осасуна е един от най-удобните съперници на "кралете". Тимът от Памплона няма победа на мадридчани вече цели 23 мача, като за последно бе взет скалпа на "кралете" през януари 2011 г.

