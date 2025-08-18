Алонсо: Готови сме, макар че имахме само две седмици, ще разчитам на Родриго

Чаби Алонсо, който утре ще дебютира на “Сантиаго Бернабеу”, е сигурен, че отборът му е готов за началото на новия сезон, въпреки че имаше само две седмици за подготовка. Утре Реал Мадрид приема Осасуна в последен мач от първия кръг на Ла Лига.

"Развълнувани и нетърпеливи сме да започнем сезона. Имахме две кратки, но интензивни седмици за подготовка и сега искаме да стъпим на “Бернабеу”. Искаме да започнем добре, първият мач винаги е важен.

Дали отборът вече има идентичност? Нека правим нещата стъпка по стъпка. Трудно е подобно нещо да се измери. Сигурен съм, че имаме още няколко неща, които да добавим, но основното, фундаменталните идеи вече бяха представени по време на Световното клубно първенство. В тези две седмици се опитахме да окажем още по-голямо влияние в тази посока. Усещането е добро”, заяви Алонсо.

Запитан за отказа на испанската федерация да отложи мача от първия кръг, каквото беше желанието на кралския клуб, испанецът заяви: “Това вече не може да се промени, но би било хубаво нашата молба да бъде подкрепена, защото това беше важно за здравето на играчите. Имахме само две седмици, но няма извинения. Отборът може да играе утре. Сърцето и желанието ни движат повече от краката”.

Алонсо коментира и казуса със спорния момент около втория гол на Барселона в мача с Майорка: “Съгласен съм с казаното от Арасате. Ако правилата се променят, това трябва да стане с одобрението на всички клубове, а такова няма. Съдиите? Сезонът сега започва и ще видим как ще се развият нещата. Надявам се да не се налага да говорим за съдиите”.

За бъдещето на Родриго, който е свързван с Манчестър Сити и Арсенал, Алонсо заяви: “През лятото има много слухове. Разчитам на всички. Разчитам със сигурност и на Родриго. 100%”.

