Александър Донски стартира с победа в София

Националът на България за "Купа Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91250 евро, който се провежда на червените кортове на базата на Българския национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Участващият с "уайлд кард" Донски победи поляка Даниел Михалски с 6:1, 7:6(6) за 94 минути. 27-годишният българин взе първия сет с две серии от по три гейма, а във втората част навакса ранен пасив от 1:3, след което се стигна до тайбрек. В него той пропусна първите си два мачбола, след като дръпна с 6:4 точки, но с третата си възможност при 7:6 стигна до успеха срещу 278-ия в света Михалски.

Така Донски заработи 1535 евро и 6 точки за световната ранглиста, в която заема 662-ата позиция. За място на четвъртфиналите той очаква 20-годишният Матей Додиг (Хърватия) 268-и в класацията на ATP.

Това беше втора победа за деня за българин в основната схема на сингъл, след като Александър Василев се справи в два сета с четвъртия поставен Иван Гахов (Русия). Пьотр Нестеров пък загуби по-рано днес във финалния втори кръг на квалификациите от испанеца Давид Хорда Санчис.

Още двама представители на домакините ще стартират участието си в основната надпревара утре. Поставеният под номер 7 Димитър Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай), а Иван Иванов, също участващ с "уайлд кард", ще срещне квалификанта Алекс Молчан (Словакия),