Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 755
  • 0

Тимовете на Септември и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” в столицата е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Домакините имаха много тежък старт на сезона и записаха четири порежения, но и програмата на тима бе доста неблагорпиятна с двубой срещу Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и Берое. Сега играчите на Стамен Белчев се надява да тръгне по правилния път.

Добруджа задържа защитник
Добруджа задържа защитник

Добруджа от своя страна оставя положителни впечатления от началото на сезона като новак. Отборът на Атанас Атанасов е на седмо място с шест точки, спечелени след победи над Славия и ЦСКА 1948. Отборът записа и две поражения, но срещу Локомотив (Пловдив) и Лудогорец.

Септември изненада с трансфер на англичанин от Майорка
Септември изненада с трансфер на англичанин от Майорка

Двата тима за последно играха един срещу друг в рамките на сезон 2023/24 на Втора лига. Тогава в Добрич двата състава не си вкараха попадение и завършиха 0:0. По-рано в същия шампионат Септември победи с 2:0 като домакин.

