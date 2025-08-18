Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Тимовете на Септември и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” в столицата е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Домакините имаха много тежък старт на сезона и записаха четири порежения, но и програмата на тима бе доста неблагорпиятна с двубой срещу Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и Берое. Сега играчите на Стамен Белчев се надява да тръгне по правилния път.

Добруджа от своя страна оставя положителни впечатления от началото на сезона като новак. Отборът на Атанас Атанасов е на седмо място с шест точки, спечелени след победи над Славия и ЦСКА 1948. Отборът записа и две поражения, но срещу Локомотив (Пловдив) и Лудогорец.

Двата тима за последно играха един срещу друг в рамките на сезон 2023/24 на Втора лига. Тогава в Добрич двата състава не си вкараха попадение и завършиха 0:0. По-рано в същия шампионат Септември победи с 2:0 като домакин.