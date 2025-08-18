Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

  • 18 авг 2025 | 15:14
  • 375
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров загуби драматично във втория кръг на квалификациите на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Нестеров отстъпи с 6:4, 1:6, 6:7(4) от Давид Хорда Санчис (Испания). Срещата продължи 2 часа и 32 минути.

Българинът направи обрат от 2:4 до 6:4 в първия сет, но във втория допусна три пробива и го загуби с 1:6. В третата решаваща част Нестеров и Санчис не се пробиха и така се стигна до тайбрек. В него Нестеров загуби три поредни точки след 4:4 и отпадна от надпреварата.

По-късно днес Александър Василев и Александър Донски ще играят срещите си от първия кръг в основната схема.

Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Василев ще играе срещу №4 в схемата Иван Гахов (Русия), а Донски ще се изправи срещу Даниел Михалски (Полша). Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов и Димитър Кузманов ще се изправят срещу квалификанти в първия кръг, а техните мачове ще се играят във вторник.

Петима българи пък ще участват в надпреварата на двойки.

Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия), а Александър Василев и Виктор Киров ще се изправят срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров се срина с четири места

Григор Димитров се срина с четири места

  • 18 авг 2025 | 12:48
  • 3559
  • 1
Участник на "Чалънджър" турнира в София: Кортовете са минно поле

Участник на "Чалънджър" турнира в София: Кортовете са минно поле

  • 18 авг 2025 | 11:57
  • 860
  • 0
Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

  • 18 авг 2025 | 10:44
  • 1665
  • 0
US Open: По-кратки сетове, огромен награден фонд и по-ранно начало на турнира

US Open: По-кратки сетове, огромен награден фонд и по-ранно начало на турнира

  • 18 авг 2025 | 09:53
  • 1554
  • 0
Каспер Рууд: Новак е най-великият на всички времена. Не тенисист, а спортист!

Каспер Рууд: Новак е най-великият на всички времена. Не тенисист, а спортист!

  • 18 авг 2025 | 09:18
  • 5183
  • 8
Джазмин Паолини за първи път ще играе за титлата в Синсинати

Джазмин Паолини за първи път ще играе за титлата в Синсинати

  • 18 авг 2025 | 08:58
  • 1868
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 10072
  • 5
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14181
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12646
  • 22
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 14153
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 22248
  • 10
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4457
  • 8