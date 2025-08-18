Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров загуби драматично във втория кръг на квалификациите на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Нестеров отстъпи с 6:4, 1:6, 6:7(4) от Давид Хорда Санчис (Испания). Срещата продължи 2 часа и 32 минути.

Българинът направи обрат от 2:4 до 6:4 в първия сет, но във втория допусна три пробива и го загуби с 1:6. В третата решаваща част Нестеров и Санчис не се пробиха и така се стигна до тайбрек. В него Нестеров загуби три поредни точки след 4:4 и отпадна от надпреварата.

По-късно днес Александър Василев и Александър Донски ще играят срещите си от първия кръг в основната схема.

Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Василев ще играе срещу №4 в схемата Иван Гахов (Русия), а Донски ще се изправи срещу Даниел Михалски (Полша). Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов и Димитър Кузманов ще се изправят срещу квалификанти в първия кръг, а техните мачове ще се играят във вторник.

Петима българи пък ще участват в надпреварата на двойки.

Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия), а Александър Василев и Виктор Киров ще се изправят срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).