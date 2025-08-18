БНТ 3 ще излъчи бенефиса на Боряна Калейн

БНТ 3 ще излъчи “Преродена” - бенефиса на сребърната медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 Боряна Калейн. Феновете художествената гимнастика ще могат да се насладят на спектакъла в два дни - на 23 август от 19,30 часа и на 7 септември от 13:30 часа.

Бенефис-спектакълът “Преродена” се проведе на 22 юни 2025 г. Събитието отбеляза края на спортния път на Калейн и бе своеобразен поглед назад към кариерата на Боряна. “Преродена” пресъздаде нейните преживявания чрез изкуството – музика, танц и думи. Той обедини темите за доброто и злото, колебанията и стремежа да преодолееш себе си.

Обичаната гимнастичка се представи за последен път пред българската публика, за да сложи край на един път, изпълнен с предизвикателства, успехи и трудности.