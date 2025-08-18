Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двама национали до 16 години сред най-добрите в индивидуалните класации на Европейското в Скопие

Двама национали до 16 години сред най-добрите в индивидуалните класации на Европейското в Скопие

  • 18 авг 2025 | 10:58
  • 222
  • 0
Двама национали до 16 години сред най-добрите в индивидуалните класации на Европейското в Скопие

Българският национален отбор за момчета до 16 години приключи на 14-то място участието си на Европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Това обаче не попречи на двама българи в състава, воден от Милен Дудев, да намерят място сред най-добрите в индивидуалните класации. Това са Иво Валентинов и Кристиян Занов.

Валентинов попадна в две от класациите. Талантът на Миньор 2015 приключи в Топ 5 по асистенции. Гардът раздели четвъртото място с Аарон Она Ембо от Белгия, като двамата имат по 4.6 завършващи подавания за 7 мача. 16-годишният баскетболист се нареди сред най-добрите и при стрелбата от далечна дистанция. 183-сантиметровият плеймейкър завърши на деветата позиция с по 38.7% успеваемост. Той приключи участието си на шампионата в Скопие с по 7.7 точки и 3.0 борби, съобщават от БФ Баскетбол.

От своя страна Занов също имаше стабилни изяви. Играчът на БУБА Баскетбол остави добри впечатления в класацията при чадърите. Тежкото крило финишира на четвъртото място в това отношение, разделяйки го с Густав Ерихсен от Дания и Андреш Бахти от Швеция. 16-годишният талант приключи с по 1.9 блокирани стрелби за 7 срещи. 204-сантиметровият баскетболист регистрира още по 9.7 точки и 8.7 овладени под двата ринга топки.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 7439
  • 5
Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

  • 17 авг 2025 | 22:23
  • 7006
  • 3
Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

  • 17 авг 2025 | 12:44
  • 3280
  • 0
Балкан обяви още един нов играч

Балкан обяви още един нов играч

  • 17 авг 2025 | 10:34
  • 2655
  • 2
Фотогалерия от победата на България над Австрия

Фотогалерия от победата на България над Австрия

  • 17 авг 2025 | 10:27
  • 2318
  • 0
Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

  • 17 авг 2025 | 10:12
  • 4679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 110900
  • 453
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 7439
  • 5
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 6028
  • 1
Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 3272
  • 3
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 25472
  • 10
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 20340
  • 43