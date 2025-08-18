Популярни
Джазмин Паолини за първи път ще играе за титлата в Синсинати

Джазмин Паолини се класира за първи път в кариерата си за финала на силния турнир по тенис в Синсинатис награден фонд от 5.15 милиона долара. Италианката спечели с 6:3, 6:7(2), 6:3 срещу рускинята Вероника Кудерметова след два часа и 21 минути на корта.

Паолини контролираше играта от старта и реализира двете си възможности за пробив, което й позволи да подава за мача при 6:3, 5:4. Точно тогава обаче се появиха първите проблеми за италианката, която изостана с 15-40 и позволи на Кудерметова да запише първия си пробив. Така рускинята се добра до тайбрек, в който спечели два пъти точки на сервис на Паолини и изравни срещата.

"До този момент всичко бе наред. Бях фокусирана, но и леко отпусната. След това дойдоха нервите. След тайбрека си казах, че трябва да го забравя и да гледам напред, а не да мисля върху случилото се. Това беше ключово", заяви Паолини.

Стратегията на Паолини сработи и тя спечели ранен пробив в третия сет, след което бе безупречна до крайното 6:3. Това бе първа победа на италианката срещу Кудерметова в кариерата й, а с нея тя стана първата представителка на страната си с финал на сингъл в Синсинати. Паолини е и четвъртата тенисистка с 20 или повече победи на турнири от ранга WТА 1000 през сезона, присъединявайки се към Арина Сабаленка, Мира Андреева и Ига Швьонтек.

Във втория си финал за сезона на ниво WТА 1000 Паолини ще се изправи срещу полякинята Ига Швьонтек, която спечели със 7:5, 6:3 срещу Елена Рибакина. Двубоят за титлата е с начален час 01:00 българско време в нощта на понеделник срещу вторник.

Полякинята не е губила срещу италианката в четирите срещи помежду им, включително при успеха с 6:1, 6:3 на полуфиналите в Бад Хомбург през юни.

