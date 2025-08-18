Швьонтек стигна финала в Синсинати

Ига Швьонтек се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка WTA-1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Поставената под номер 3 полякиня победи със 7:5, 6:3 Елена Рибакина.

Шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем изоставаше с пробив и 3:4 в първия сет, но изравни до 5:5 и след това поведе в двубоя след 7:5.

Втората част започна значително по-слабо за представителката на Казахастан, поставена под номер 9. Тя загуби подаването си и допусна пасив от 1:3, отстъпвайки след 99 минути на корта, докато Швьонтек отново демонстрира силни изяви и приключи мача от третата си възможност.

Полската тенисистка, която постигна шести успех в общо десет мача срещу Елена Рибакина, се класира за финалния турнир за сезона в женската тенис асоциация, който ще се проведе през ноември в Рияд.

Iga powers her way into her first Cincinnati final! 💥 pic.twitter.com/SIWo8spzoX — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2025

Швьонтек ще играе в първи мач за титлата в турнир WTA-1000 от май 2024 година насам, когато триумфира с шампионския трофей в Мадрид.