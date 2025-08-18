Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек стигна финала в Синсинати

Швьонтек стигна финала в Синсинати

  • 18 авг 2025 | 04:22
  • 137
  • 0
Швьонтек стигна финала в Синсинати

Ига Швьонтек се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка WTA-1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Поставената под номер 3 полякиня победи със 7:5, 6:3 Елена Рибакина.

Шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем изоставаше с пробив и 3:4 в първия сет, но изравни до 5:5 и след това поведе в двубоя след 7:5.

Втората част започна значително по-слабо за представителката на Казахастан, поставена под номер 9. Тя загуби подаването си и допусна пасив от 1:3, отстъпвайки след 99 минути на корта, докато Швьонтек отново демонстрира силни изяви и приключи мача от третата си възможност.

Полската тенисистка, която постигна шести успех в общо десет мача срещу Елена Рибакина, се класира за финалния турнир за сезона в женската тенис асоциация, който ще се проведе през ноември в Рияд.

Швьонтек ще играе в първи мач за титлата в турнир WTA-1000 от май 2024 година насам, когато триумфира с шампионския трофей в Мадрид.

Следвай ни:

Още от Тенис

Василев, Донски и Нестеров на корта в понеделник на турнира ATP Challenger 75 в София

Василев, Донски и Нестеров на корта в понеделник на турнира ATP Challenger 75 в София

  • 17 авг 2025 | 19:05
  • 821
  • 0
Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати, Синер отстрани Атмане

Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати, Синер отстрани Атмане

  • 17 авг 2025 | 10:25
  • 3318
  • 0
Десет българи ще участват на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София

Десет българи ще участват на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София

  • 16 авг 2025 | 20:33
  • 864
  • 0
Ива Иванова загуби финала на двойки в Тунис

Ива Иванова загуби финала на двойки в Тунис

  • 16 авг 2025 | 18:33
  • 618
  • 0
Рая Петкова стана шампионка на двойки на турнир до 14 г. от Тенис Европа

Рая Петкова стана шампионка на двойки на турнир до 14 г. от Тенис Европа

  • 16 авг 2025 | 16:19
  • 648
  • 0
Зденек Колар спечели титлата в София

Зденек Колар спечели титлата в София

  • 16 авг 2025 | 15:01
  • 1102
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 88645
  • 387
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 52796
  • 142
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 14517
  • 8
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 7028
  • 22
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 34610
  • 177
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 79970
  • 53