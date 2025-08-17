Популярни
Генчев: Можем и още повече

  • 17 авг 2025 | 21:04
  • 975
  • 2
Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе доволен от равенството 0:0 при визитата на Лудогорец. Специалистът обаче е на мнение, че отборът му може и още повече.

“Доволен съм, но в атака можем доста повече. Ясно е, че тук е едно от най-трудните гостувания. Имахме ситуации, които трябваше да доразвием по-добре, но мисля, че дисциплината и характера ни донесе заслужена точка. Надявам се от другия мач да можем да използваме и Анте Аралица, който не бе готов. Със сигурност тази точка ще ни даде самочувствие. Добре е да не губим мачовете, но трябва да трупаме точки и с победи”, каза Генчев.

