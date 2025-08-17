Уче вдъхнови осакатения Хетафе за успешен старт на сезона

Отборът на Хетафе записа победа с 2:0 при гостуването си на Селта от първия кръг на Ла Лига за сезон 2025/26. Успехът на мадридчани е впечатляващ предвид факта, че тимът разполагаше с едва 13 играчи от първия си състав за този мач и дори днес имаше само седем резерви. Освен това играчите на Хосе Бордалас си отмъстиха за домакинското поражение с 1:2 от този съперник в последния кръг на миналата кампания.

И двете попадения в днешната среща дойдоха през втората част. В 47-ата минута Адриан Лисо откри резултата с шут по земя след асистенция на Крисантъс Уче. Така 20-годишният нападател вкара гол още в дебюта си за Хетафе, като мачът беше и първи за него като цяло в испанския елит. В 72-рата минута Уче с лекота се пребори с двама противникови защитници, след което преодоля и вратаря Йонуц Раду, а накрая търкулна топката в опразнената мрежа. Така нигериецът се превърна в едва втория играч в клубната история, който се отчита с гол и асистенция в първия мач на Хетафе в Ла Лига за сезона. Предишният подобен случай беше на Рики през 2005 година.

1+1 - Christantus Uche is the first Getafe player to both score and assist in a LaLiga game since Christantus Uche himself against Real Sociedad in January 2025, and the second to achieve this feat with the club on MD 1 of the competition, after Riki vs Espanyol in 2005. Stellar. pic.twitter.com/1XUg15agQN — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2025

Във втория кръг съставът на Бордалас отново има визита – на Севиля, а Селта ще гостува на Майорка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages