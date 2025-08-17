Алида Мей Беннур заби феноменалните 51 точки в един мач

Популярни
  17 авг 2025 | 12:25
Световното първенство за девойки до 21 години, което се провежда в Индонезия влезе в историята с изключителното постижение на една млада волейболистка.

Алида Мей Беннур от Алжир записа феноменалните 51 точки в един мач, с което подобри официалния рекорд за турнири под егидата на FIVB.

В събота отборът на Алжир игра срещу Мексико в среща за 23-24 място. Въпреки че алжирките загубиха след тайбрек с 2:3, именно капитанката Алида Мей Беннур открадна светлините на прожекторите. Тя реализира 47 успешни атаки, добави 3 аса и 1 блок, завършвайки с ефективност в нападение от 47% при цели 101 получени топки.

Това е рекордно постижение, което изпреварва всички известни досега резултати в официални мачове на FIVB. За сравнение – в отбора на Алжир следващата най-резултатна бе Дарин Малак Абу с едва 9 точки, докато най-добрата в мексиканския състав Айлин Равел завърши с 20.

В обновената статистика ясно се вижда, че Алида Мей Беннур продължава да доминира като лидер – вече с 156 точки, от които впечатляващите 138 в нападение. Силата ѝ е в атаката, докато при блок и сервис има по-умерени показатели.

Ива Дудова от България също впечатлява със своите 146 точки и по-балансирано разпределение между нападение, блок и начален удар. Това я поставя на плътно второ място и я утвърждава като една от най-комплексните състезателки в турнира.

Алида Беннур е родена през 2007 г. и вече е капитан на националния отбор на Алжир. След световното тя ще започне професионалната си кариера във френския Вандьовър Нанси. В интервю за Volleyball World тя подчерта разликата между африканския и европейския волейбол:

„В Африка нямаме същия стил като другите страни. Играех в Алжир, а сега играя във Франция. Има голяма разлика на терена. Според моя опит, мисля, че това е много положително. Ще работя усилено, за да се развивам.“

Целите ѝ са амбициозни – да заиграе в Италия и Турция, двете водещи женски лиги в света.

С представянето си в Индонезия Алида Мей Беннур не просто помогна на своя отбор, а постави името си в историята на волейбола. На 18 години тя вече е рекордьорка на FIVB и бъдеща звезда, която светът тепърва ще наблюдава.

