Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

  • 17 авг 2025 | 07:06
  • 327
  • 0
Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

Лирон Мърфи нокаутира Арън Пико в първия рунд на битката им от основната карта на събитието UFC 319. Англичанинът прати съперника си на земята с удар с лакът със завъртане, който мигновенно прати Пико в безсъзнание и доведе до края на срещата. 

До момента на нокаута бившият национал на САЩ по борба бе в контрол на двубоя. Пико разклати Мърфи още с първата си комбинация в октагона в Чикаго, а след това го събори на земята на два пъти. Боецът от Манчестър отстоя на атаките, но Пико не спираше да пресира. 

В опита си да притисне Мърфи до клетката Пико се “наниза” на удар с лакът и падна в нокаут. Успехът бе 17-ти в 18 професионални ММА срещи за Мърфи, който има едно равенство освен тези победи.

По-рано за същата галавечер в Чикаго видяхме и друг нокаут с удар с лакът.

Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319
Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Андриан Вълканов с най-тежък жребий на световното първенство за юноши в Самоков

Андриан Вълканов с най-тежък жребий на световното първенство за юноши в Самоков

  • 16 авг 2025 | 20:38
  • 802
  • 0
Две титли за България от международния турнир по бокс в Сараево

Две титли за България от международния турнир по бокс в Сараево

  • 16 авг 2025 | 19:50
  • 540
  • 0
Тунджай Тасим стана първият българин, защитил Дан степен по карате стил вадо-кай

Тунджай Тасим стана първият българин, защитил Дан степен по карате стил вадо-кай

  • 16 авг 2025 | 19:12
  • 857
  • 0
UFC с вълнуващо ново попълнение

UFC с вълнуващо ново попълнение

  • 16 авг 2025 | 13:03
  • 1452
  • 0
Красимир Инински ще вземе участие в честванията по повод 100 години бокс в Унгария

Красимир Инински ще вземе участие в честванията по повод 100 години бокс в Унгария

  • 16 авг 2025 | 12:34
  • 650
  • 0
Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

  • 16 авг 2025 | 10:09
  • 4526
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 732
  • 2
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 35736
  • 75
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 45458
  • 63
България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 41030
  • 30
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 36981
  • 349
Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

  • 16 авг 2025 | 23:25
  • 18274
  • 13