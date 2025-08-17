Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

Лирон Мърфи нокаутира Арън Пико в първия рунд на битката им от основната карта на събитието UFC 319. Англичанинът прати съперника си на земята с удар с лакът със завъртане, който мигновенно прати Пико в безсъзнание и доведе до края на срещата.

До момента на нокаута бившият национал на САЩ по борба бе в контрол на двубоя. Пико разклати Мърфи още с първата си комбинация в октагона в Чикаго, а след това го събори на земята на два пъти. Боецът от Манчестър отстоя на атаките, но Пико не спираше да пресира.

В опита си да притисне Мърфи до клетката Пико се “наниза” на удар с лакът и падна в нокаут. Успехът бе 17-ти в 18 професионални ММА срещи за Мърфи, който има едно равенство освен тези победи.

По-рано за същата галавечер в Чикаго видяхме и друг нокаут с удар с лакът.

Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319