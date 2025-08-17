Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319

Карлос Пратес се завърна по впечатляващ начин. След разочароващата загуба от Иън Мачадо Гари бразилецът изпрати силно послание към останалите в категория до 77 кг. на събитието UFC 319, след като нокаутира Джеф Нийл с брутален удар с лакът със завъртане в края на първия рунд.

Възпитникът на "Fight Nerds" сложи край на битката една секунда преди да удари гонга за край на първия рунд. След победата той поиска да се бие в родината си Бразилия, когато UFC се завърне там през октомври.

„Чувствам се невероятно“, каза Пратес след победата. „Утре е рожденият ми ден, моля, дайте ми битка в Бразилия. 50 000 долара бонус, хайде да празнуваме. Мисля, че основната подгряваща битка в Рио трябва да бъде Карлос Пратес срещу Леон Едуардс. Времето е сега.“

Пратес не трябваше да чака дълго за отговор. Изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, потвърди по време на предаването, че ще награди бразилеца с бонус от 50 000 долара и място в картата на UFC Рио, въпреки че опонентът все още не е определен.

Това бе изключително впечатляващо представяне за Пратес, който стана първият боец, нокаутирал Нийл в UFC.