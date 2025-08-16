Хебър остави Миньор без победа от началото на сезона

Хебър и Миньор завършиха наравно 1:1 в мач от четвъртия кръг на Втора лига, игран на стадион "Георги Бенковски". Преслав Йорданов даде аванс на гостите в 21-вата минута, а през второто полувреме Николай Ганчев (68') се разписа за "гробарите".

Отборът на Николай Митов събра 5 точки, които му отреждат шесто място във временното класиране. "Чуковете" все още търсят първи успех от началото на сезона - дотук "жълто-черните" имат три равенства и една загуба.

Късни голове и изненади във Втора лига

В следващия кръг пазарджиклии ще почиват, тъй като по програма беше предвидено да се изправят срещу тима на Крумовград, който обаче се отказа от участие в първенството още преди старта на кампанията.

За перничани пък предстои домакинство на Етър.