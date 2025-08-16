Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

Най-добрата българска двойка в момента Димитър Калчев & Димитър Механджийски спечелиха един от най-масовите турнири по плажен волейбол у нас – ProPlay Beach Volleyball. Турнирът се проведе преди броени дни на пясъчните кортове в Бояна. При смесените двойки първенец стана тандемът Матвеев/Янева.
Надпреварата събра 36 двойки – 24 при мъжете и 12 при смесените, съставени от млади таланти и опитни състезатели. Изиграха се над 60 оспорвани мача, разпределени на три игрища. Миналата събота се проведоха груповите фази, а в неделя – елиминациите, започващи от 1/8-финали при мъжете и 1/4-финали при смесените двойки. Бяха раздадени и индивидуални награди.
Индивидуални награди:
Най-атрактивен играч: Константин Калоянов
Най-добър блокировач: Димитър Механджийски
Най-добър нападател: Красимир Ангелов
Най-добър защитник: Станислава Янева
BGvolleyball.com