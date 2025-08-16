България взе гейм на световния шампион Сърбия на приятелския турнир в Китай

Волейболистките от националния отбор на България загубиха първия си мач на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай) преди началото на Световното първенство в Тайланд. Момичетата на селекционера Антонина Зетова отстъпиха на настоящия световен шампион Сърбия с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) в първата си среща от надпреварата, игран този следобед.

Националките ни вече са в Китай

Утре (17 август) България ще примери сили срещу Нидерландия, която пък по-късно днес ще излезе срещу Канада, а в понеделник (18 август) ще играе с "кленовите листа". И двата мача са отново от 12,30 часа българско време.

Антонина Зетова започна срещата със следния стартов състав: Лора Китипова, Микаела Стоянова, Нася Димитрова, Христина Вучкова, Мирослава Паскова, Александра Миланова и Мила Пашкулева-либеро. А впоследствие в игра влязоха всички състезателки на България.

Най-резултатни за България бяха Нася Димитрова и Александра Миланова с по 9 точки. За Сърбия звездата и капитанка на тима Тияна Бошкович бе над всички с 25 точки (5 аса!) за победата.

Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Снимки: БФВ