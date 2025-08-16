България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят за бронзовите медали на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич се бориха, но отстъпиха на Япония с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) във втория полуфинал на Мондиала, играно този следобед.

По този начин младите български "лъвици" не успяха да стигнат до големия финал и битката за титлата, като ще спорят за бронзовите отличия от първенството. Там България ще спори с Бразилия, която по-рано днес падна от Италия също с 0:3 гейма в първата полуфинална среща.

Въпреки това, това ще бъде най-доброто класиране на България на световно първенство в тази възраст за девойки от 2009-а година насам, когато завърши на 4-о място.

Спорът за бронза между България и Бразилия ще бъде утре (17 август) от 12,00 часа българско време. След това от 15,00 часа ще бъде финалът между Япония и Италия.

Най-резултатна за България отново беше Ива Дудова с 15 точки. Капитанката Виктория Коева добави 8 точки (3 блока и 1 ас).

За тима на Япония Коюми Фукумура (2 блока) и Сае Омори реализираха по 13 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com