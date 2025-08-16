Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 6150
  • 3
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят за бронзовите медали на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич се бориха, но отстъпиха на Япония с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) във втория полуфинал на Мондиала, играно този следобед.

По този начин младите български "лъвици" не успяха да стигнат до големия финал и битката за титлата, като ще спорят за бронзовите отличия от първенството. Там България ще спори с Бразилия, която по-рано днес падна от Италия също с 0:3 гейма в първата полуфинална среща.

Въпреки това, това ще бъде най-доброто класиране на България на световно първенство в тази възраст за девойки от 2009-а година насам, когато завърши на 4-о място.

Спорът за бронза между България и Бразилия ще бъде утре (17 август) от 12,00 часа българско време. След това от 15,00 часа ще бъде финалът между Япония и Италия.

Най-резултатна за България отново беше Ива Дудова с 15 точки. Капитанката Виктория Коева добави 8 точки (3 блока и 1 ас).

За тима на Япония Коюми Фукумура (2 блока) и Сае Омори реализираха по 13 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

  • 15 авг 2025 | 18:52
  • 1767
  • 0
Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

  • 15 авг 2025 | 18:25
  • 4710
  • 0
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

  • 15 авг 2025 | 18:04
  • 1915
  • 1
България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 4318
  • 7
Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

  • 15 авг 2025 | 16:49
  • 2935
  • 1
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 34432
  • 42
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 5898
  • 13
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 5785
  • 21
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 7803
  • 30
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 4712
  • 4
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 64413
  • 453