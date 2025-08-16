Популярни
Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18) 4:1
  3. "Арена Ботевград" е готова за България - Австрия

  • 16 авг 2025 | 11:32
"Арена Ботевград" е готова за баскетболния двубой между националните отбори на България и Австрия от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година. Срещата предстои от 18:00 часа.

"Залата очаква фенове от цялата страна, за да я напълним и с мощна подкрепа от трибуните да постигнем поредна знаменателна победа в сърцето на Ботевград", похвалиха се домакините чрез уебсайта на БК Балкан. Онлайн продажбата на билети е активна. Касите в "Арена Ботевград" също вече работят.

"Не пропускайте шанса да бъдете част от това незабравимо спортно преживяване", добавиха домакините от Ботевград. 

Цени на пропуските:

Възрастни – 20 лв.

Деца от 13 до 18 години – 10 лв. (50% отстъпка)

Деца до 12 години – вход свободен (без право на седящо място) 

Работно време на касите на “Арена Ботевград”: 

16 август (събота):От 14:00 ч. – до началото на мача

