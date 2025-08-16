Популярни
Легендата Ян Верхаас се оттегля от съдийството

Ян Верхаас, един от най-опитните съдии в снукъра, който е ръководил шест финала на Световното първенство, реши да се оттегли от съдийството, за да се съсредоточи върху ролите си като оценител и турнирeн директор.

Нидерландецът за първи път съдийства в професионалния тур през 1991 г. и с годините се превърна в един от най-уважаваните арбитри на международната сцена в снукъра. През 2003 г. той стана първият съдия извън Обединеното кралство и Ирландия, който е водил финала на Световното първенство, а след това ръководи финала в „Крусибъл“ през 2006, 2008, 2011, 2013 и 2017 г.

Верхаас е съдийствал на финала на „Мастърс“ осем пъти и на финала на Откритото първенство на Обединеното кралство четири пъти, както и на множество други престижни двубои по целия свят.

58-годишният съдия ръководи мачове и на Световното първенство по-рано тази година – последният му двубой бе между Панг Дзюнсю и Рони О’Съливан във втория кръг – след което взе решението да промени ролята си.

Вече повече от 15 години Верхаас активно обучава и развива млади съдии както във Великобритания, така и в чужбина, предавайки знанията и опита си на следващото поколение. Много от сегашните арбитри са се възползвали от неговите напътствия и са подобрили уменията си, за да съдийстват на най-високо ниво.

Сега той ще отделя повече време на новата си позиция като мениджър по развитие на съдиите, както и като турнирeн директор и помощник-директор на събития на WST.

„След пътешествието, което имах в продължение на 35 години, решението не беше лесно, но мисля, че е правилното и съм спокоен с него“, каза Верхаас. „Гледам напред с очакване и назад с чудесни спомени. Все още ще обучавам и оценявам съдии по целия свят, работейки заедно с останалите оценители. Чувствам огромна гордост, че помагам на младите съдии да се изкачат в йерархията.”

Попитан за любимия си спомен, той добави: „Първият ми световен финал през 2003 г. беше сбъдната мечта, така е за всеки съдия. Беше напрегнато, но гледам на това като на истинско постижение. Беше фантастична кариера, обичах големите събития и големите финали.“

Председателят на WPBSA и директор на WST Джейсън Фъргюсън заяви: „Поздравяваме Ян за изключителната му кариера като съдия и очакваме с нетърпение да продължим да работим с него в тура, надяваме се още много години.“

