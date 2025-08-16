Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте: Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18)
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

  • 16 авг 2025 | 10:09
  • 1609
  • 4
Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

Американският боксьор в тежка категория Майкъл Хънтър определи като “фалшиви новини” твърденията на Дон Кинг, че на 4 октомври ще бъде организиран двубой между него и Кубрат Пулев.

Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър
Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

Дон Кинг вчера обяви, че въпреки опитите на екипите на Кобрата и Хънтър, само промоутърът може да се разпорежда с датата и мястото на въпросната им битка. Самият Хънтър опита да проведе друг мач на 11 септември срещу Джарел Милър, но Дон Кинг се намеси със заплаха за съд.

Първоначалният план беше победителят от срещата Пулев - Хънтър да се бие с Фабио Уордли, който в момента е носител на временната регулярна световна титла на WBA, a Кобрата е притежател на официалния пояс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Усик помолил за отлагане на преговорите с Паркър

Усик помолил за отлагане на преговорите с Паркър

  • 15 авг 2025 | 15:23
  • 3163
  • 4
Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

  • 15 авг 2025 | 15:02
  • 1297
  • 0
30-има шампиони ще защитават титлите си на Световното по борба U20 в Самоков

30-има шампиони ще защитават титлите си на Световното по борба U20 в Самоков

  • 15 авг 2025 | 13:34
  • 639
  • 0
Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

  • 15 авг 2025 | 12:52
  • 14420
  • 12
Два сериозни удара по бойната карта на UFC 319

Два сериозни удара по бойната карта на UFC 319

  • 15 авг 2025 | 10:41
  • 1413
  • 0
Дю Плеси и Чимаев лице в лице преди UFC 319

Дю Плеси и Чимаев лице в лице преди UFC 319

  • 15 авг 2025 | 09:40
  • 2649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 2758
  • 16
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 5776
  • 27
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 2576
  • 2
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 58442
  • 449
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 42714
  • 135
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 42611
  • 42