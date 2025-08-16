Майкъл Хънтър за битката с Кобрата: Фалшиви новини

Американският боксьор в тежка категория Майкъл Хънтър определи като “фалшиви новини” твърденията на Дон Кинг, че на 4 октомври ще бъде организиран двубой между него и Кубрат Пулев.

Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

Дон Кинг вчера обяви, че въпреки опитите на екипите на Кобрата и Хънтър, само промоутърът може да се разпорежда с датата и мястото на въпросната им битка. Самият Хънтър опита да проведе друг мач на 11 септември срещу Джарел Милър, но Дон Кинг се намеси със заплаха за съд.

Първоначалният план беше победителят от срещата Пулев - Хънтър да се бие с Фабио Уордли, който в момента е носител на временната регулярна световна титла на WBA, a Кобрата е притежател на официалния пояс.