Държавата търси терен за нов национален стадион

32 милиона лева ще инвестира Министерството на младежта и спорта в модернизация и изграждане на нова инфраструктура. Това заяви в специално интервю за bTV министър Иван Пешев. Бюджетът на ведомството е увеличен с рекордните 40 милиона лева, предвидени за развитие на високи спортни постижения и за олимпийска подготовка. Планът на министерството предвижда в рамките на мандата да бъдат изградени и реновирани над 60 спортни обекта в страната.

Тези пари са по програми от 2024 г. на общините, на 3 университета и няколко спортни клуба. Става въпрос за лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив", стадион "Марица" в Пловдив, многофункционална зала в Елин Пелин, "Арена Созопол" и още обекти.

Предстои обследване на комплекс Червено знаме и намиране на терен за нов национален стадион.

"С колегите от регионално министерство и столична община в момента сме създали работна група, за да намерим подходящ терен, който да е на добра локация. "Червено знаме" е друг голям обект, може би до края на годината да започнем обследване, за да можем да направим преценка с федерациите, дали трябва да се разруши или да се търсят средства за изграждането на изцяло нови съоръжения", каза за bTV министър Иван Пешев.

30 проверки в рамките на 6 месеца са установили 4 федерации със задължения в особено големи размери към спортното ведомство.

"Федерацията по вдигане на тежести беше първата, но успяхме максимално бързо да разсрочим тези задължения и софийският градски съд прие погасителния план. Федерацията по тенис също разсрочи задължението, федерацията по борба има задължения, както и федерацията по карате. Другите проверени федерации са със значително по-малки средства за възстановяване и те ги погасяват", уточни още министърът.

"В момента добрия пример, който мога да дам – с колегите от кабинета отпуснахме 2 милиона лева на "Сердика спортни имоти" за реконструкцията на част от съоръженията на „Къро“ , за да могат децата от спортно училище на ЦСКА да не им се налага да пътуват до Национална академия или до комплекса "Дианабад", а да може съвсем близко до училището да имат съответната инфраструктура", каза Пешев.