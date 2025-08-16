Спречкване на кантара между Дю Плеси и Чимаев

Дрикус Дю Плеси и Хамзат Чимаев приключиха последните си задължения преди UFC 319 с напрегнат “фейсоф” по време на церемониалното претегляне.

С нарастващо очакване за съботния мач за титлата в средна категория в United Center действащият шампион Дю Плеси (23-2 MMA, 9-0 UFC) и непобеденият Чимаев (14-0 MMA, 8-0 UFC) се изправиха един срещу друг за последен път преди големия сблъсък.

Увереност излъчваха и двамата през цялата седмица, а това не се промени и при последния им тест очи в очи, преди да влязат в октагона, за да определят кой е най-добрият в света в средна категория.

Резултати от официалния кантар:

Мач за титлата в средна категория: Дрикус Дю Плеси (84 кг) vs. Хамзат Чимаев (83 кг)

Перо категория: Лерон Мърфи (66 кг) vs. Арън Пико (66 кг)

Полусредна категория: Джеф Нийл (78 кг) vs. Карлос Пратес (77 кг)

Средна категория: Джаред Канониър (84 кг) vs. Майкъл Пейдж (84 кг)

Муха категория: Тим Елиът (57 кг) vs. Кай Асакура (57 кг)